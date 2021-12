Dømd for tjuveri

Ein mann er i Møre og Romsdal tingrett dømd for å ha stole datautstyr og medisinsk utstyr frå ei bedrift i Drammen for over 200 000 kroner i 2016. Han er samtidig dømd for fleire mindre tjuveri i Ålesund. No er han dømd til fengsel i 120 dagar på vilkår. Retten legg mellom anna vekt på at mannen har vedgått, men at saka har ligge lenge hos politiet utan at noko har skjedd.