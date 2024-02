Dømd for svindel og truslar

Møre og Romsdal tingrett har dømt ein mann i førtiåra til fengsel i 20 dagar for svindel og truslar.

Ifølgje dommen sende mannen ein SMS der han truga med å bruke skytevåpen og sprengstoff mot ein annan man. Tingretten uttalar at dette var eigna til å framkalle frykt, og at dette er den mest alvorlege handlinga mannen er dømd for.

Svindelen bestod i at mannen fekk betalt for utstyr han avtalte å selje, men som han ikkje leverte til kjøparane. Varene var mellom anna datautstyr, øgtrykkspylar og motorsager.

I tillegg til fengselsstraffa må mannen betale til saman 15 tusen kroner til fem personar som blei utsett for svindelen.

I retten tilstod mannen truslane og han sa seg villig til å betale tilbake pengane han hadde fått frå dei som ikkje hadde motteke varene dei hadde avtalt å kjøpe.