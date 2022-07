Dømd for svindel av kjærestar

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømd til fengsel i eitt og 1/2 år etter bilsvindel for nesten to millionar kroner. Mannen lurte tre kjærestar til å ta opp lån i eige namn til kjøp av dyre bilar, utan at han betalte tilbake. Då kvinnene oppdaga svindelen, trua han med å offentleggjere intime bilde. No må han betale erstatning til kvinnene. Mannen er tidlegare dømd for svindel og vald.