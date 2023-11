Dømd for svindel

Ein mann i 20-åra er dømd til fengsel i 36 dagar mellom anna for svindel mot ein butikk han arbeidde i.

Mannen er dømd for forfalskingar i samband med at kundar returnerte varer. På denne måten kunne han overføre om lag 65 tusen kroner til sin eigen konto via bankterminalen i butikken.

Han er også dømd for å ha køyrt utan førarkort og for å ha køyrt bil i MDMA-rus.

Han må betale ei bot på 10 tusen kroner og betale tilbake dei om lag 65 tusen kronene