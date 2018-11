Dømd for råning

Ein 18 år gamal mann blei i ettermiddag dømd til å betale bot og sakskostnader på vel 10 000 kroner etter råning i Ørsta sentrum i sommar. Politiet hevda i retten at mannen køyrde gjennom sentrum midt på natta med så høg musikk at folk ikkje fekk sove. Mannen nekta å vedta bota og dermed blei det rettsak. Ifølgje politiet i Ørsta har dei aldri før skrive ut så mange bøter for høg musikk som i haust.