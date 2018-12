Dømd for mishandling

Ein sunnmørsmann i 40-åra er dømd til fengsel i eitt år og 11 månader for familievald. Mannen er funnen skuldig i mishandling av den tidlegare sambuaren sin, og drapstruslar og psykisk mishandling av tre døtre, men er frikjent for ei rekkje tiltalepunkt. I tillegg til fengselsstraffa må han betale dei 170 000 kroner i erstatning. Mannen er frå før dømd for mishandling mot fleire andre av borna sine.