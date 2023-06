Dømd for grovt heleri

Ein mann i 50-åra, som er busett i utlandet, er dømd til fengsel i 75 dagar for grovt heleri.

Mannen vedgjekk i retten at han frakta store mengder sigarettar frå Austlandet til ein stad i Møre og Romsdal. Han forklarte også at han visste at sigarettane ikkje var lovleg innført til Noreg.

Politiet spana på denne adressa og ransaka husværet då dei såg at mannen kom og hadde med seg pakkar som han leverte. Der blei det funne 100.000 sigarettar og over 170.000 kroner i kontantar.

Mannen må både betale dei 170.000 kronene til staten, som også tek beslag i bilen som blei brukt.