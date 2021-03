Dømd for æresvald mot borna

Ei kvinne i 50-åra i Molde er dømd til fengsel i 2,5 år for grov mishandling av dei tre borna sine. Ho har også fått forbod mot å kontakte dei i fem år og til å betale erstatning på over 300 000 kroner. Kvinna er mellom anna dømd for å ha forsøkt å drukne jenta si i badekaret, for drapstruslar og grov vald over fleire år.