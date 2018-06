Dømd for å ha svindla dement mann

Ein ålesundsmann er dømd til fengsel i to år for bedrageri av ein dement mann. Ålesundaren skal ha fått utbetalt 560 000 kroner for å reparere taket til den eldre mannen, men jobben blei aldri ferdig, skriv smp.no (krev innlogging). Nord-Østerdal tingrett slår også fast at den domfelte fekk den demente mannen til å skrive under på kjøpspapir og lånekontraktar for kjøp av bilar og ei campingvogn. Han tok også med seg ein bil, ein hengar og ein ATV frå den eldre mannen og teikna abonnement hos ein kraftleverandør i hans namn.