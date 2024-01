Dømd for å ha slått drosjesjåfør

Ein mann i 30-åra er dømd til fengsel i 26 dagar for å ha slått ein drosjesjåfør i ansiktet med knytta hand. Valden skjedde då mannen ikkje ville gjere opp for seg.

I tillegg til fengselsstraffa må han betale 3000 kroner i sakskostnader.

Mannen for frådrag i straffa fordi han vedgjekk det som skjedde og for at saka blei liggande hos politiet utan at noko skjedde i ti månader.