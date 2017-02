Mannen i 50-åra produserte både 500-lappar og 200-lappar, og forsøkte seg fleire gongar på å betale med dei i Ålesund før jul i fjor, men utan å lykkast.

I retten kom det også fram at han ved fleire høve bytta ut faren sin ekte pengar med falske, og retten trur ikkje faren bevisst var med på notane.

I dommen heiter det at pengeproduksjonen var "mildt sagt amatørmessig" utført, at setlane var ujamnt skorne og kopiert til vanleg skrivepapir.

– Skulle bruke til bordkort

Mannen har nekta for forsøk på å produsere falske pengesetlar, og forklarte i retten at dei skulle brukast som bordkort til hans eigen 50-årsdag. Tanken var å setje eit bilde av seg sjølv på bordkorta, saman med ein pengesetel, men blei aldri realisert.

Han forklarte også i retten at han har for dårleg syn til å klare å produsere tosidige kopiar av setlane.

Mistenkt for det same før

I retten kom det også fram at mannen har vore mistenkt for pengeproduksjon tidlegare. Faren til mannen forklarte i retten at han ved eit høve sende ein 500-lapp som gåve til ein slektning, men at det seinare viste seg av setelen var falsk.

Blei ikkje trudd i retten

Mannen vedgjekk ikkje straffskuld, men retten ser bort frå forklaringa, og er komen til at mannen har forsøkt å produsere falske setlar, for å bruke dei som betalingsmiddel.

I dommen blir det vist til at politiet fann makulerte falske setlar heime hos mannen. Det blir også lagt vekt på at mannen blei filma to gongar på eit kjøpesenter i byen i samband med funn av falske pengesetlar.

No er mannen dømd til fengsel på vilkår i 60 dagar, og makuleringsmaskinen, skannaren og skrivaren blir inndratt.