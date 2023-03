Dømd for 18. gong

Ei kvinne i midten av 40-åra er dømd til fengsel i eitt år og to månader for tjuveri ved fleire kjøpesenter og bustader. Ifølgje dommen har kvinna brote seg inn i både bustadhus og hytter, og ho har stole varer frå kjøpesenter fleire stader på Sunnmøre og i Bergen. Retten vurderer eitt av tjuveria som grovt. I tillegg er ho no dømt for 17 andre tjuveri, og for narkotikabrotsverk. Dette er 18. gongen kvinna er domfelt.