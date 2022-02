Dom blir stående

Dommen på ett år og ni måneder i fengsel for en styreleder i sunnmørsbedriften K.A. Aurstad blir stående. Styrelederen ble i mai i fjor dømt til fengsel i ett år og ni måneder for grov formuesforringelse, altså for å ha utsatt bedriften for grovt formuestap, men anket dommen. Frostating lagmannsrett har avvist anken to ganger, og nå har også Høyesterett forkastet anken. Den dømte mannen var hovedeier og styremedlem i en bedrift, hvor han solgte selskapets eiendeler med millionrabatt før konkurs.