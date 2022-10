Dom blir ståande

Dommen mot ein mann i 30-åra for valdtekt blir ståande. Det var tidlegare i år at mannen blei dømd til fengsel i seks år for valdtekt av ei kvinne han leigde ein bustad av.

Mannen nekta for å ha gjort det han var skulda for, då saka gjekk for tingretten. Lagmannsretten har ikkje mottatt ei godkjent anke i saka og dommen frå tingretten er dermed endeleg.