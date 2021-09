Dokumentasjonssenter for jazz

Romsdalsmuseet tar over prosjektansvaret for eit dokumentasjonssenter for jazz i Molde. Moldejazz starta arbeidet, men mellom anna for å sikrte prosjektet å få offentleg støtte er det museet som fører arbeidet vidare. Men Moldejazz og Romsdalsmuseet skal ha eit tett samarbeid, mellom anna med å få finansiert eit forprosjekt.