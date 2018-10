Dødt løp om regjeringssamarbeid

43 av delegatene på Møre og Romsdal KrF sitt fylkesårsmøte går inn for at partiet fortsetter i opposisjon. 41 mener KrF bør undersøke muligheten for å gå inn i Erna Solberg regjering. 40 har stemt for partileder Knut Arild Hareide sin anbefaling om å søke seg til Ap og Sp.