Dødstallet på sau i Geiranger stiger etter jerveangrep

– Vi har nå måttet skutt 5–6 dyr. Jeg har en sau hjemme nå som må avlives, forteller sauebonde Vidar Sunde.

Tidligere denne uken ble 13 sauer revet i hjel av jerv i Gråsteindalen, like ved Geirangerfjorden. Denne helgen har Sunde og to andre jobbet med å få saueflokkene ned fra beite, før jerven skulle ta flere.

Men det hadde den gjort.

– Med den ene sauen som nå er hjemme, må også to lam avlives på grunn av store skader etter angrepene. Helt realistisk sett så har jeg nå mistet 20 dyr, sier Sunde på vei hjem fra søndagens sauesanking.

Har fortsatt 30 dyr han ikke vet hvor er

– Jerven har mest sannsynlig tatt mange lam. Jeg har kommet hjem disse to dagene med flere voksne og nå har jeg 30 dyr jeg ikke vet hvor er, av de 160 sauene jeg satte ut til beite, forteller Sunde.

Flere sau har blitt bitt i buken og fått øyet revet ut. Dette bildet er fra da bøndene først oppdaget angrepene tidligere denne uken. Foto: Bjørn Helge Rønneberg

Verdensarvområdet rundt Geiranger er avhengig av beitedyr for å opprettholde kulturlandskapet og statusen, og sauebøndene blir oppfordret av myndighetene til å ha dyrene der.

Men det samme området har også myndighetene satt av til yngling for jerv. Bøndene krever nå at myndighetene skal ta et valg.

– Det er klart at dette er et dilemma, men stortingsflertallet har bestemt at vi skal ha rovdyr-prioriterte områder. Jeg er ikke fremmed for å vurdere andre forslag, om bøndene som nå opplever tap, mener at det er nødvendig, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) til NRK på fredag.

– Vi har hatt besøk av SNO, Statens naturoppsyn, som har vært oppe i området og vært hjemme hos meg og obdusert sauene som har måttet avlives, sier Sunde.

Ønsker fortsatt å søke fellingsløyve

Det er ikke siste gangen Sunde skal opp i Gråsteindalen for å hente sau. Flere har trukket seg høyt opp i fjellet og er vanskelige å få ned.

Sauebonde Vidar Sunde. Foto: Gunhild Sætre / NRK

Han forteller at mest sannsynlig har jerven tatt flere lam, for han mangler flere etter to dagers søk.

– Jeg finner nok flere skada eller drepte dyr på de neste turene. Jeg er ikke pessimist, men realist.

Saueeierne fortalte NRK før helgen at de vurderer å be om fellingsløyve. På vei hjem fra søndagens sauesanking forteller Sunde at dette forslaget fortsatt ligger på bordet.

– Det er snart jaktsesong, så når det nærmer seg får vi se hva som skjer.