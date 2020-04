Dødsårsak var trolig drukning

Politiet fortsetter etterforskningen av saken der en person i 30-årene som ble funnet død i Giske kommune tirsdag. Ifølge politiadvokat Mathias Häber viser den foreløpige obduksjonsrapporten at dødsårsaken var drukning. – Med utgangspunkt i obduksjonsrapporten så synes det ikke å være skader som tilsier at han har blitt utsatt for vold, sier han. Häber sier videre at de blant annet jobber for å finne ut når og hvordan personen havnet i sjøen. Kripos jobber med å varsle de pårørende.