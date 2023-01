Døde i Molde var skotne

Ei eldre kvinne og ein eldre mann blei funne døde i ein bustad i Molde torsdag ettermiddag. Politiet blei varsla av ein nærståande person som skulle på besøk.

No seier politiet at begge er skotne. I huset blei det funne eit våpen.

– Det er all grunn til å tru at det er bebuarane i bustaden som er funne døde. Vi etterforskar omstenda rundt hendinga, men ut frå etterforskinga så langt er det ikkje haldepunkt for at andre enn dei avdøde har vore i bustaden, seier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding.

Politiinspektør Anders Skorpen-Trøen seier at politiet leitar etter svar på kva som har skjedd og kvifor. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Leitar etter gode svar

Skorpen-Trøen seier til NRK at politiet jobbar ut frå fleire hypotesar om kva som har skjedd og kvifor.

– Eg vil presisere at det er ingen haldepunkt for at andre har vore til stades. Vi gjer det vi kan for å få så gode svar som mogleg, seier politiinspektøren.

Er det noko som har skjedd før som kan vere eit motiv?

– Det håper vi etterforskinga etter kvart kan gi svar på, seier Skorpen-Trøen.

Etterforsking gjennom helga

Ein sentral del i etterforskinga er om naboar rundt har høyrt skot. Politiet held i dag fram med avhøyr og rundspørjing i nabolaget.

– Vi har rundspørjingar for å få klarheit i kva dei rundt har sett og høyrt den siste tida, seier Skorpen-Trøen.

Bustaden der dei to blei funne ligg i eit område med mange hus.

Etterforskinga fortset gjennom helga. Politiet kan førebels ikkje seie meir om våpenet som vart funne i bustaden og kven det er registrert på.

Magne Furuseth er leiar i kriseteamet i Molde kommune. Han seier dei vil gi oppfylging både til pårørande, naboar og bekjente. Foto: Roar Strøm / NRK

Pårørande har det tøft

Kriseteamet til Molde kommune vart kopla inn straks dødsfalla vart oppdaga. Magne Furuseth, som er leiar i gruppa, seier at dei næraste pårørande har det tøft no og er prega av det som har skjedd.

– Det er vondt, vanskeleg og krevande. Dei har hatt ei forferdeleg oppleving i den næraste familien, seier Furuseth. Han seier dei støttar kvarandre så godt dei kan og at kriseteamet har vore inne ein god del allereie.

Kriseteamet vil også gi naboar og andre som kjenner dei avdøde tilbod om oppfylging.

Sendt til obduksjon

Dei avdøde er no sendt til obduksjon for å fastslå dødsårsaka og sikker identitet.

Det er venta at den førebelse obduksjonsrapporten er klar på måndag.

– Etter obduksjonen ser vi kva etterforskingsskritt som skal prioriterast, seier Skorpen-Trøen.