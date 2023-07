Døde etter feil prøvesvar

Feil-avlesing av et prøveresultat førte til at legene ved Ålesund sykehus ikke skjønte at en av pasientene var dødssyk.

Kort tid etter døde pasienten på sykehuset.

Pasienten hadde hjerteinfarkt, men en prøve som kunne ha bekreftet det, ble lest av som 6 i steden for 586, og dermed ble det ikke satt igang akutt behandling.

Både Statsforvalteren og politiet har gransket saken.

Ifølge Statsforvalteren har sykehuset økt bemanninga og innført nye rutiner for å hindre at noe liknende skal skje igjen