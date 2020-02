Døde etter fall

Helse Møre og Romsdal får kritikk etter at en eldre mann døde etter å ha falt på sjukehuset i Ålesund. Til tross for at det var slått fast at mannen hadde stor risiko for å falle, ble ikke dette skrevet inn i journalen og fulgt opp tilstrekkelig. Mannen sto opp aleine om natta, og falt slik at han brakk lårbeinet. Under den etterfølgende operasjonen døde han. Fylkeslegen konkluderer med at vesentlige opplysninger bør stå i journalen, og ber foretaket sikre et system som gjør at alle ansatte kjenner rutinene for journalskriving.