Død person funnet på Dimnaøya

Onsdag ettermiddag ble det iverksatt en leteaksjon etter en savnet kvinne på øya Dimna i Ulstein kommune.

Like etter klokken 01.00 natt til torsdag opplyste Norske Redningshunder, som deltok i søket, at letemannskaper har funnet en omkommet person på Dimnaøya. Politiet bekrefter overfor NRK at det er funnet en person i samme område hvor leteaksjonen har pågått.

Ifølge politiet er det ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.

I tillegg Norske Redningshunder og politi med politihund, deltok også rundt 15 mann fra Røde Kors i søket. En redningsskøyte og flere frivillige var også med i leteaksjonen.