Det var natt til tysdag at politiet blei varsla om ein død person i Giske kommune på Sunnmøre. Det var privatpersonar som meldte frå og politiet har starta ei etterforsking av saka.

– Det er ingen klar dødsårsak, så saka hamnar under kategorien mistenkeleg dødsfall. Men det er så langt ingen haldepunkt for at det har skjedd noko straffbart, seier Sindre Molnes, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Personen skal ha blitt funnen utandørs, men Molnes vil ikkje seie noko om kvar i kommunen dette var.

Det var Sunnmørsposten som først omtalte saka.

Sendt til obduksjon

Personen blir no sendt til obduksjon for å finne dødsårsaka.

– Vi veit ikkje kor lenge personen har vore død, men vi håper at obduksjonen vil gi oss svar på både dødstidspunkt og årsak, seier operasjonsleiaren.

Molnes opplyser at dei ikkje har ein sikker identifikasjon, men at politiet meiner å vite kven personen er.

– Dei pårørande er ikkje formelt varsla, då vi ikkje har ein hundre prosent sikker identifikasjon endå.

Harry Valderhaug, ordførar i Giske kommune, fortel at han nettopp har blitt varsla om dødsfallet. Dei vurderer no kva dei skal gjere.