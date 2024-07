Død katt i drikkevannet

En død katt ble funnet i en fiskeruse i Brusdalsvatnet i Ålesund, melder Sunnmørsposten. Brusdalsvatnet er drikkevannskilden for Ålesund. Politiet sier til avisa at de etterforsker saken,og at funnet tyder på at det kan være snakk om brudd på dyrevelferdsloven.