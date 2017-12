Doblar millionkrav mot barnehage

Ålesund kommune krev tilbake nesten dobbelt så mykje i tilskot frå tidlegare Kulur barnehage i Olsvika. Tidlegare i haust varsla kommunen at dei ville ha tilbake vel 900 000 kroner, no har dei vedtatt eit krav på nesten to millionar. Kommunen hevdar pengane lovstridig er overført morselskapen, medan leiinga i barnehagen seier dette er betaling for administrasjonskostnader. Kommunen har det siste året granska seks private barnehagar, og krev fire av dei for millionbeløp.