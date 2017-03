Dobbel hurtigbåtdåp

To av de fem nye hurtigbåtene som rederiet Boreal skal drifte for Fram ble døpt ved Storkaia i Molde i dag. 30 m lange MS Valderøy med plass til 199 passasjerer skal gå mellom Ålesund og Hareid via Valderøy. MS Jektøy på vel 26 m og plass til 147 passasjerer skal gå over Romsdalsfjorden.