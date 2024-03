Dobbel ferjedåp på Åndalsnes

I dag blei dei to ferjene MF «Eresfjord» og MF «Rødvenfjord» døypt på Åndalsnes.

Dei to har gått som A- og B-ferje i sambandet Åfarnes–Sølsnes for FRAM i Møre og Romsdal fylkeskommune sidan 2020 og 2021.

Ferjekaiene i sambandet har vore under ombygging for å tilpassast elektrisk drift og det er planlagd at ferjene skal segle elektrisk frå mai i år. Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.