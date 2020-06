DIV-sjef til Ulstein

Eigaren av DIV Group, Tomislav Debeljak, skal møte ordførar Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein klokka 11.30 tysdag på Kleven Verft. Kroatiske DIV Group tok over Kleven Verft tidlegare i år, men har store økonomiske vanskar. Mellom anna har bankane frose alle konti til selskapet. – Eg vil spør kva han vil gjere for å gjenopprette tilliten hos kreditorar og tilsette. Viss han ikkje klarar å bli samde med finansinstitusjonar er konkurs neste, og då er spørsmålet om han er villig til å selje Kleven til ein akseptabel pris. Eg synest det er flott at han tek kontakt for å få til eit møte, seier Engh til NRK.