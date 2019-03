Disse ungdomsbedriftene skal til NM

52 ungdomsbedrifter fra 11 videregående skoler konkurrerte i dag under fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Molde. Etter hard konkurranse fikk fire bedrifter billett til NM. De som skal representere fylket er ungdomsbedrifta under NM på Lillestrøm i april er Evolant UB fra Romsdal videregående skole, Keiko UB fra Atlanten videregående skole, Fish on Wheels UB fra Ålesund videregående skole og Hypass UB fra Romsdal videregående skole.