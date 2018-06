Politiet har som mål at de skal ta 100.000 som kjører for fort i løpet av 2018. Etter en omprioritering blir det nå oftere fartskontroller over hele landet. Nå skal også alle som blir stoppet alkotestet, og man kan også bli bedt om å avgi test for bruk av medikamenter og narkotika.

UP-sjef Runar Karlsen sier de prioriterer 109 utvalgte strekninger denne sommeren. Foto: KJartan Rørslett / NRK

– Det er rus og fart som forårsaker de aller fleste alvorlige ulykker og dødsfall i trafikken. Det er viktig å være ekstra skjerpa om sommeren, for da er det større risiko for å bli involvert i ulykker enn ellers i året, sier Karlsen.

Sjekk hvilke strekninger UP prioritere i ditt politidistrikt:

Øst og Innlandet politidistrikt Ekspandér faktaboks EV18 Ørje - gr. Oslo FV152 Drøbak - gr. Oslo FV120 Rødsund bru - Tangen bru EV6 Oslo grense - Svinesund RV111 Fredrikstad (xRV110) - Rakkestad (xRV124) Fv115 Teksnes-Skjønhaug RV22 Idd kirke - Båstad FV118 Svingenskogen - Borgenhaugen FV108 Kråkerøy kirke (xRV110)- Kirkøy (hele RV110 Råde-Fredrikstad Rv23 Vinterbro-Oslofjordtunnelen Rv4 Oslo – Oppland Grense RV22/ Fv170 Isakveien(Lillestrøm)-Bjørkelangen E6 Jessheim - gr. Hedmark E16 Nybakk (kryss FV 174)-gr.Hedmark EV16 Kongsvinger (kryss E16 og Rv2)- Øiermoen (gr. Sverige) 16 RV2/ EV16 Magnor (gr. Sverige) - Fylkesgr Hedmark/Akershus RV2 Kongsvinger - Flisa - Elverum EV6 Fylkesgr Hedmark - Tangen EV6 Kolomoen (Stange) - Mjøsbrua RV3 Ånestad-Barkald RV3 Alvdal-Kvikne RV3 Kolomoen (Stange) - Ånestad (Løten) FV24 Sand (N-Odal) - Stange RV4 Akershus gr. - Einavoll (Mjørlund) EV6 Lillehammer - Dombås RV4/ EV6 Gjøvik - Biri N FV33 Akershus gr. - Gjøvik EV16 Bjørgo - Fagernes EV136 Dombås - Gr. Møre & Romsdal RV25 Midtstranda (Hamar) (Ev6 x RV25)- Ånestad (Løten) RV25/ FV26 Elverum - Innbygda (Trysil)

Agder og Sør-Øst politidistrikt Ekspandér faktaboks RV35 Lerbergkrysset til Vikersund nord EV134 EV18 til fylkesgrense, Telemark EV16 EV18 i Sandvika til Fylkesgrensa på Sollihøgda EV16 Fylkesgrensa på Sollihøgda til krysset rv.7 ved Hønefoss RV7 Hønefoss til Fylkesgrensa på Hardangervidda v/Halne Fjellstue EV16 Krysset rv.7 til Nes i Ådal FV283 Drammen by til Mjøndalen RV52 Gol - fylkesgrensa (Hemsedalfjellet) FV40 gjennom Buskerud Rv23 Drammen - Oslofjjordtunnelen EV18 gjennom Vestfold pdi EV18 gjennom Telemark EV134 gjennom Telemark. FV308 Tønsberg - Tjøme FV40 Lågendalen FV32 Steinsholt-Skien RV36 Porsgrunn - Seljord. EV18 Tvedestrand-Arendal (Harebakken) EV39 Kristiansand - Lohnelier EV39 Vestre skogsfjord – Vigeland EV39 Herdalsletta, Lene - Rom EV39 Flekkefjord - Rogalands grense RV9 Langevannet – Hægeland RV9 Kile – Aust Agder grense RV41 Timenes - Senumstad bru FV42 Stoa - Blakstad FV402 Lillesand - Birkenes (hele RV402) FV 404 Grimstad E-18 til Roresanden FV408 Rykene - Blakstad (hele rv408) FV456 Hannevika (xEV39) - Langenes

Sør-Vest og Vest politidistrikt Ekspandér faktaboks EV39 Vikeså - Edlandsvannet krysset FV201 EV39 Tjensvollkrysset - Harestad EV39 Ålgård - Stavanger (Tjensvollkrysset) FV44 Sandnes (kryss fv 509) - Stavanger Sentrum (kryss Fv509) FV 44 Sandnes (kryss Fv509) - Bryne(kryss Fv506) RV509 Flyplassveien, Sola- Stavanger sentrum RV510 Nesbuveien, krysset Fv 395 Grannesveien -Sandsletta Ev 39 Arsvågen – Aksdal (kryss E134) Ev39 Aksdal (kryss E134) - Sandvikvåg Ev 134 Ølen - Haugesund Rv 47 Rv 47 Skudesnes – Haugesund E 134 Ev 39 Halhjem fk – Nygårdstangen (Bergen) Ev 39 Tellevikkrst – Romarheim bru Rv 555 Florida (Bergen) E 39 – Eide Ev 16 Borlaug - Hordaland grense Ev 16 Hordaland grense / Jordalselva – Voss vest Ev 16 Voss – Trengereid Rv 7 FV57 Knarvik krysset ved EV39 -Leirvåg ferjekai Ev39 Lavik-Nordfjordeid Fv15 Oppland grense - Måløy

Møre og Romsdal og Trøndelag politidistrikt Ekspandér faktaboks EV39 Moa (Ålesund) - Vestnes EV136 Kjelbotnen - gr. Oppland RV62 Hjelset (Molde) - Sunndalsøra RV64 Malmefjord (xFV229)- Atlanterhavsveien EV39 Ørsta krysset ved RV655 - Festøy EV6 Støren - Tonstad EV6 Oppdal - Støren FV65 Forve bru-Storås FV714 Orkanger-Hitra FV705 Stjørdal - Tømra EV6 Stjørdal(fylkesgrensa) -Levanger FV17 Asphaugen-Namsos EV6 Levanger- Steinkjer EV6 Steinkjer-Snåsa EV14 Stjørdal - Hegra

Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt Ekspandér faktaboks EV6 Dunderlandsdalen EV6 avkjøring Rognan krysset ved FV515 - Kråkmo RV80 Fauske - Bodø EV6 Narvik - Gratangsfjell FV82 Melbu-Sortland EV6 Forså-Vidrek EV6 Fossbakken- krysset ved Brandvoll EV6 Takelvdalen- krysset ved Øverbygd EV75 Vadsø-Varangerbotn EV8 Tromsdalen-Nordkjosbotn

Mye å tenke på

Riktig fart, riktig felt, vikeplikt og fotgjengere. Det er mye å tenke på når en skal ut å kjøre bil. Sondre Vollan Hjellbakk (20) i Ålesund har hatt lappen i litt over et år. Han synes det er viktig at UP har kontroller. Selv innrømmer han at noen ganger bryter fartsgrensa, men klarer ikke å forklare hvorfor har gjør det.

– Det føles av og til litt tregt å holde fartsgrensa, selv om det ikke burde være slik. Folk skal ikke kjøre for fort og hvis folk kjører for fort bør de bli tatt for det, forteller Sondre Vollan Hjellbakk

Sondre Vollan Hjellbakk (20) syns det er viktig at UP tar bilistene som kjører for fort. Foto: Jørgen Wear

Rune Holthen (54) ber UP ta værstingene, og ha flere kontroller på kveldstid. Foto: Jørgen Wear

Motorsyklisten Rune Holthen (54) føler ofte han må kjøre over fartsgrena. Han forteller at som motorsyklist blir folk irritert om han ligger for sakte. Holthen har en klar beskjed til UP: – skal man ta værstingene må de ut på kveldstid.

– Å ha fartskontroll i 30-sona er ikke noe vits. En ruller jo fortere enn tretti i et ubesluttsomt øyeblikk, Rune Holthen.

– Det er ikke noe i trafikken som heter dårlig tid

Erik Hartmann, distriktsleder i Trygg Trafikk i Møre og Romsdal sier det ikke finnes dårlig tid når man kjører bil. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Erik Hartmann fra Trygg Trafikk i Møre og Romsdal støtter prioriteringene til politiet. Han poengterer at fart og rus skaper de fleste ulykkene på veien, og om trafikantene skjerper seg blir det tryggere for alle.

– Det er ikke noe i trafikken som heter dårlig tid. Om sommeren må folk smøre seg med tålmodighet og ta den tiden det trenger, sier Hartmann.

Ikke mye tid å spare

Ifølge en utregning fra NAF er det ikke så mye tid å spare på å tråkke ekstra på gassen. Det dreier seg i mange tilfeller bare om sekunder pr. mil.