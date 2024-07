Politiet meldte ved lunsjtider fredag at de rykket ut til et vogntog på E39 i Brusdalen i Ålesund. Bakgrunnen var at vogntoget over en lang strekning hadde kjørt vesentlig under fartsgrensa.

Litt senere meldte politiet at vogntoget hadde blitt sendt til kontroll ved Statens vegvesen, og at det viste seg at det var tekniske begrensninger som førte til at det kjørte for sakte.

Var to traktorer med campingvogn på slep

Flere havnet i kø i flere omganger fredag. Foto: Janne Brit Aasen / NRK

Vogntoget viste seg å være to traktorer som trakk campingvogner, bekrefter operasjonsleder i politiet,Tove Holst-Dyrnes. Hun forklarer at dette per definisjon er et vogntog så lenge det er et kjøretøy som drar en henger.

Tove Holst-Dyrnes oppfordrer alle bilister om å puste med magen i sommertrafikken. Foto: Casper Kanestrøm / Politiet

Kjøretøyene ble stoppet av politiet, ikke bare en, men to ganger fredag, etter melding fra andre bilister om at de kjørte for sent i 80-sonen.

– Meldere har forklart at kjøretøyene holdt en hastighet på ca. 40 km/t i nedoverbakke, sier operasjonslederen.

Farta imponerte ikke bilistene som ble liggende bak i kø.

– Meldinga inn til oss er at folk blir irritert når de ligger bak og de ikke kjører inn til siden, sier Holst-Dyrnes.

Politiet har nå bedt førerne av disse kjøretøyene om å ta hensyn til andre bilister og kjøre ut til siden. Foto: Janne Brit Aasen / NRK

Har kjørt helt fra Tyskland

De to litt oppsiktsvekkende kjøretøyene har ifølge politiet kommet helt fra Tyskland. Og etter å ha vært på inspeksjon hos Statens vegvesen har de fått kjøre videre. Operasjonslederen har ikke informasjon om at de har blitt stoppet av politiet andre steder i landet i løpet av turen.

– Det som er viktig er at de ikke forstyrrer andre førere unødig. Så de må stoppe og slippe forbi annen trafikk, sier Holst-Dyrnes. Det er førerne nå blitt formant om av politiet.

Hun oppfordrer ellers alle som er i trafikken om å puste med magen.