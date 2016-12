Disse setene bør fylles av pendlere

– Når vi ser hvor det fort det gikk å legge ned på Vikebukt, så kan vi ikke være trygg på at tilbudet består, sier Ellinor Torsgård Solheim fra Vågstranda. Hun er en av mange hundre pendlere som daglig bruker hurtigbåttilbudet over Romsdalsfjorden.

Vikebukt over og ut

Nå mister Ellinor og mange pendlere fra Rauma og Vestnes muligheten til å ta hurtigbåt fra Vikebukt. Etter at Tresfjordbrua kom, så får de nå til erstatning et korresponderende busstilbud fra Vikebukt og til hurtigbåtkaia på Helland i Vestnes.

Ellinor Torsgård Solheim oppfordrer pendlerne om å bruke hurtigbåten hvis den skal overleve mange år. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Nå er det veldig viktig at det blir en kostnad for pendlerne med å bruke buss som blir rimelig slik at hurtigbåten blir brukt. For enkelte er ferge et alternativ og noen har alt gått over til å bruke ferge. Går passasjerantallet ned på hurtigbåten, da sier det seg sjøl at det blir stopp etter noen år, sier Ellinor Torsgård Solheim.

Ny operatør på hurtigbåtene

Selskapet Boreal overtar ansvaret for hurtigbåtdrifta i Møre og Romsdal fra nyttår og det blir nye miljøvennlige fartøy under merkenavnet til fylkeskommunen Fram. Kontraktsperioden er på 8 år med opsjon på forlengelse til 10 år.

Ny generasjon hurtigbåter på sambanda i Møre og Romsdal når rederiet Boreal overtar fra nyttår. Den første er klar – Godøy som skal trafikkere Hareid Foto: Magne Langåker / Oma Baatbyggeri AS

Men om hurtigbåten vil fortsette så lenge, er helt åpent og avhengig av behovet. Parallelt på fjorden går fire ferger, så her kan noen se mulige innsparinger for Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Verken Rauma eller Vestnes kommuner ønsket at tilbudet om hurtigbåt fra Vikebukt skulle legges ned, seier vestnesordfører Geir Inge Lien (Sp). Den kampen tapte de.

Behovet er stort

– Det er et veldig stort behov for hurtigbåten for pendlere som skal til skole og arbeid i Molde. På den tida av døgnet pendlerne reiser er fergekapasiteten veldig sprengt, sier Lien. Når Møreaksen kommer så blir det ikke noe båttilbud over fjorden, men fram til da er det behov for hurtigbåten.

Vestnesordfører Geir Inge Lien (Sp) mener vi trenger hurtigbåten over Romsdalsfjorden helt til Møreaksen står ferdig. Foto: Alf Jørgen Tyssing / NRK

Vestnesordføreren er rimelig trygg på at hurtigbåttilbudet blir opprettholdt fram til Møreaksen er på plass, men det avhenger helt av at folk bruker hurtigbåten. Den er kjapp og effektiv og folk kommer seg til arbeid, skole og hjem i tide.

– Men det er viktig at det ikke blir for dyrt. Det kan også være en trussel, sier ordføreren som framhever betydninga av at folk benytter tilbudet i år som kommer.