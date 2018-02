Diskuterer tiltak mot forureining

Den sterkt veksande turisttrafikken med båtar som forureinar fjordane har blitt ei stor utfordring.Under Grøn Fjord-konferansen, der første del blei arrangert på cruisebåten Vision of the Fjords på veg inn til Geiranger, møttest reiselivet og politikarar for å diskutere tiltak.– Eg forventar at regjeringa strammar inn lovverket, seier leiar i samferdslesutvalet i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (Sp).