Diskuterer smittesituasjonen

Det har vært møter i Volda og Ørsta kommune mandag morgen, og kommuneledelsen i de to kommunene skal nå samles for å diskutere smittesituasjonen. Det er foreløpig usikkert om det blir lokale forskrifter.

– Behovet er mindre enn det så ut til før helga, sier ordfører Sølvi Dimmen. Hun legger til at ungdommen nå har vært flinke til å sette grenser for sosial aktivitet.