Diskuterer inntektsmodell med samferdselskomiteen

– Forslaget om å endre inntektsmodellen for fylkeskommunane rokkar ved målet om at det skal vere likeverdige tenester i heile landet, seier fylkesvaraordførar og leiar i samferdselsutvalet, Kristin Sørheim. Forslaget var hovudtema under eit besøk Samferdselskomiteen på Stortinget har her i fylket no. – Vårt fylke taper 200 millionar kroner ved ei slik omlegging, og i så fall blir det verkeleg store nedskjeringar, seier Sørheim.