Dirigerer trafikk ved Tresfjordbrua etter ulukke

Politiet melder om at vegen ved Tresfjordbrua ikkje er stengd, men at trafikken vert dirigert forbi. Ein einsleg sjåfør skal ha køyrd ut av vegen, og bilbergar er på veg til staden. Føraren vart teken til legevakt for sjekk.