Dimna IL heiar på Karsten

Fleire frå Dimna IL har møtte opp for å heie fram Karsten Warholm under Bislett Games i kveld. – No har eg sett han springe mange gonger, men eg kjenner at sommarfuglane kriblar i magen. Alt er lagt til rette for ein strålande friidrettskveld, seier mor og manager, Kristine Haddal.