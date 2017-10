Digitalisering som fagskuletilbod

Næringsliv på indre Nordmøre samarbeider no med fylkeskommunen og lokale skular for å opprette ei fagskuleutdanning innan robotisering og digitalisering frå 2019. Det er stor entusiasme på Nordmøre på initiativet til å etablere ei slik utdanning innan digitalisering ved Fagskolen i Kristiansund og behovet er stort, seier Magne Løfaldli i Innoveno AS, som er initiativtakar til studiet