Digitale forelesninger

NTNU har bestemt at det skal være digitale forelesninger også til høsten. Det skriver Adresseavisen. De samme føringene vil gjelde for NTNU i Ålesund opplyser viserektor Annik Magerholm Fet. – Vi forbereder også digital immatrikulering. Vi skal ta spesielt vare på førsteårsstudentene, men det blir ikke som tidligere med en stor fest, sier Fet. Hun sier at det fortsatt jobbes med detaljene for hvordan dette vil bli.