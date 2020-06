Digital pride i Rauma

I dag arrangeres pride for første gang i Rauma. Kommunen har heist regnbueflagget og det holdes et digitalt arrangement fra kl. 12.00 med mange ulike bidragsytere. – Det er en helt spesiell dag for oss i Rauma kommunen. Vi har heist regnbueflagget i dag og anerkjenner at kjærlighet er kjærlighet. Ingen skal måtte forlate kommunen vår for å være den de er, sa ordfører Yvonne Wold (SV) i åpningstalen.