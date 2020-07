Digital pasientdagbok ei god hjelp

Volda Sjukehus har fått gode tilbakemeldingar etter at dei innførte digital pasientdagbok under koronapandemien. Tiltaket er meint for intensivpasientar som ikkje vil hugse heile opphaldet sitt og pårøyrande som ikkje kunne vere til stades. Assisterande seksjonsleiar for intensivavdelinga, Siv Osdal, seier sjukehuset vil vidareføre tiltaket.