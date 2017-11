Dieseltank sprakk under påfylling

Rundt 3000 liter diesel har rent ut etter at en tank til et fyringsanlegg på Hjelset i Molde sprakk i formiddag. Tanken på 6000 liter revnet under påfylling og brannvesenet jobber nå med å begrense utslippet. Dieselen har rent ned i sluker og følger en bekk ned mot sjøen, men været er for dårlig til å legge ut lenser, opplyser 110-sentralen.