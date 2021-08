Dieselsøl i Kristiansund

Brannvesenet i Kristiansund jobber med å få kontroll på et dieselsøl utenfor Dale. – Vi er på stedet nå og prøver å få ryddet opp. Hvor mye det er og hvor det kommer fra er vi usikre på akkurat nå, forteller Tomas Sjåvik Hånde, kommunikasjonsmedarbeider for Nordmøre Interkommunale brann- og redningstjeneste til Tidens Krav. Han forteller at de holder på å legge ut lenser for å forsøke å hindre i at dieselsølet kommer til land. De fikk melding fra Havnesentralen om dieselsølet rundt klokken 11 tirsdag.

.