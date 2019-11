Dialogkonferanse

Både Jan Ove Tryggestad, Sunnmøre regionråd og Torgeir Dahl, Romsdal regionråd oppmoda til godt samarbeid med Helse Møre og Romsdal i omstillingsarbeidet som helseføretaket er inne i.

– Det har vore mykje splitt og hersk, men vi oppnår mest ved å stå saman, sa Tryggestad.

– Vi veit at helseføretaket står midt i ein økonomisk ryddeprosess. Men vi har ikkje noko val, vi har eit ansvar for å støtte opp under prosessane, sa Dahl.

Dei fleste kommunane på Nordmøre har valt å utebli frå møtet.

Under opninga av dialogkonferansen blei også den nye administrerande direktøren Øyvind Bakke presentert.

– Eg veit kva eg går til. Eg blir motivert av samfunnsoppdraget, sa Bakke.