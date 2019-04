Dette har skjedd i natt

Ein mann i 40 åra i Ørsta vart teken med kniv og narkotika. Blir meldt for beringa av kniv på ein offentleg stad, samt brot på narkotikalova. Ein førar i Molde er meldt for mistanke om pirattaxi. Ein mann i Ålesund var sendt i arresten for ordensforstyrring, og ein anna meldt for kroppskrenelse etter ein slåstkamp. Og ein bil som vart stansa i Ålesund for kontroll, var der tre mindreårige i bilen, og sjåføren var 15 år.