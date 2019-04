Dette har skjedd i natt

Ein bilførar i Ålesund sentrum vart meldt for køyring i rusa tilstand. Det vart også teke beslag i mindre menger narkotika. Personen blir framstilt for blodprøve, og førar kortet er teken i beslag. Ein bilførar i Ørsta vart meldt for forstyrring av natteroa ved at han spelte høg musikk. Han vart avhøyrt på staden, og erkjente straffeskuld.