Dette har skjedd i natt

I Ålesund vart to menn sett i arrest natt, og ein ungdsomsfest på Blindheim vart bedt om å halde lydnivået nede. I Surnadal måtte politiet rykke ut til ein russefest som var ute av kontroll. I Kristiansund vart ein mann teken for å ha køyrd utan gyldig førarkort og ein for køyring i rusa tilstand, politiet måtte også ta hand som ein slåstkamp i byen. I Ørsta måtte politiet rykke ut til Shellstasjonen på grunn av amper og aggressiv stemning.