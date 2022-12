Å kjøpe brukte gåver har vore i vinden denne jula. Karoline Isaksen i Ålesund er ein av dei som elskar bruktfunn.

Men kva om storleiken ikkje passar eller gåva ikkje fall smak?

– Då gir eg heller gåva vidare til nokon eg ser passar perfekt for den, seier Isaksen.

Karoline Isaksen elskar brukte ting. Dersom ho får noko som ikkje passar, gir ho det heller bort til andre. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Men det kan hende at det hadde gått an å bytte gåva til noko anna. Det er avhengig av kor den er kjøpt.

– I ein del bruktbutikkar kan du få bytte vara i eit anna produkt, seier Thomas Iversen. Han er jurist i Forbrukarrådet.

– Gi den vidare

Thomas Iversen i Forbrukarrådet seier at kva rett du har til å byte brukte gåver er avhengig av kor du har kjøpt gåvene. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Har du derimot kjøpt gåva brukt frå ein privatperson, gjennom for eksempel Finn.no eller Tise, har du ingen byterett.

– Passar ikkje gåva får du heller gi den bort eller selje den vidare, er Iversen sitt råd.

Du er likevel ikkje heilt utan rettar dersom du kjøper brukt frå ein privatperson.

Kjøpslova gjeld mellom private partar. Det betyr at dersom vara ikkje er slik som avtalt eller er i dårlegare stand enn du kan forvente, kan du ha rett til å gjere om på kjøpet og krevje pengane tilbake viss seljaren ikkje rettar opp feilen.

Både den som gav gåva og den som tek imot kan klage til seljaren.

– Eit eksempel kan vere at annonsen seier at kjolen er small, og så viser det seg at den er medium, seier Iversen. Storleiken er ikkje noko som kan fiksast på og dermed kan du få oppheva kjøpet.

Er kvaliteten berre litt dårlegare enn oppgitt i annonsen, kan du ha rett på prisavslag.

– Ein risiko å ta

Iversen seier at du må ha lågare forventningar til brukte produkt enn nye.

– Du må ha ei forventning som er kalibrert opp mot det som står i annonsen og alderen på tingen. Og du må velje om du tar risikoen ved å kjøpe vara usett, seier juristen.

Eit råd for bruktkjøp er å undersøke godt før du inngår avtale med seljaren. Spør til dømes kor mykje plagget er brukt, kor mykje det er vaska og be gjerne om ekstra nærbilete.

Vil skjerpe seg

Bjarte Rydland i NLM Gjenbruk seier at dei vil jobbe for å få til ei byteordning neste år. Foto: Privat

Bjarte Rydland er dagleg leiar i NLM gjenbruk. Dei har 35 gjenbruksbutikkar rundt om i landet, men ingen av dei har ei bytteordning. Det lovar dei å gjere noko med.

– Til neste år trur eg vi kjem til å tilby ei løysing der kunden får med ein bytelapp, slik det er i vanlege butikkar. Dette året her er vi ikkje førebudde på det, seier Rydland.

Fretex derimot har byteordning i sine 40 butikkar. Dei som har kjøpt julegåver bør ha sørga for å få med bytelapp og kan då byte gåva fram til 14. januar. Utan bytelapp kan ein nytte seg av regelen om ope kjøp i 10 dagar mot å vise kvitteringa.

– Vi ser at mange har handla både brukte julegåver og ting til seg sjølve i jula, seier kjedeleiar Hilde Kjønstad.

Hilde Kjønstad i Fretex ser at mange handlar brukte gåver og gåvekort på bruktbutikk i år. Fretex er ein del av Frelsesarmeen. Foto: Kristianne Marøy / Fretex

Selje vidare

Heller ikkje svigerinnene Hanna Marie Aarsund Lie og Sigrid Lie i Ålesund vil bry seg med å bytte ei bruktgåve.

Dei meiner at det er fint med brukte gåver, men at den som har gitt gåva må vise forståing dersom den ikkje fell i smak.

– Visst ein gir brukte julegåver må ein vere open for at det er lov å selje den vidare, slik at ein kan få pengane og heller kjøpe seg noko anna, seier Sigrid.