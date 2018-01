Dette blir Sigrid sin store dag i Storbritannia

Det er i programmet BBC One Show at Sigrid opptrer klokka 20.00 norsk tid i kveld. Dette er eit av dei mest populære direktesende underhaldnings- og aktualitetsprogramma på tidleg kveldstid i Storbritannia.

Stort i Storbritannia

The One Show er ein del av gullrekkja på hovudkanalen til BBC på fredagane, og er eit program dei aller fleste som bur i Storbritannia kjenner til. Og særleg fredagsprogrammet har høge sjåartal. Dette programmet har jamt over høgare sjåartal i Storbritannia enn det kjende Graham Norton har på sine program.

– Det er ein stor tv-opptreden Sigrid skal gjere i kveld. Og dette skjer like etter at ho har vore gjest hos Graham Norton. Det er fantastisk gøy for singelen som er på veg opp, seier Kim Paulsen i Petroleum Records til NRK.

I desse programma er som regel både musikarar, skodespelarar, forfattarar og komikarar gjester. Ed Sheeran, Lorde, Harry Styles og The Killers er blant musikalske gjester dei siste vekene. Og tidlegare i vinter var blant andre skodespelaren Bryan Cranston frå Breaking Bad gjest.

Britene elsker Sigrid Du trenger javascript for å se video.

Vekas beste klatrar

På vekas offisielle britiske hitliste, som vart gjort kjend fredag ettermiddag, enda Sigrid på ein 14.plass med låta Strangers. Lista blir offentleggjort kvar fredag og er basert på offisielle tal på nedlastingar, sal av CD, vinylplater og avspeling på strøymetenester. Lista blir presentert i eit eige program på BBC Radio 1 frå klokka 16 i dag. Programmet har også si eiga strøymeteneste. Strangers var nummer 26 sist veke, og den er den låta som klatrar mest på hitlista denne veka.

Lyden av 2018

Sigrid Raabe toppar BBC si prestisjefulle kåring av årets mest lovande artistar, «Sound of 2018». Sist fredag var ho gjest i det populære talkshowet til Graham Norton og framførte låten «Strangers». Etter det fauk låten til topps på britiske iTunes og den klatra på den britiske Spotify-lista.

No står Danmark, Sverige og Australia for tur for 21-åringen. Deretter blir det turné både i Storbritannia og i USA.