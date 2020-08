Det offentlige berger byggeoppdrag

Byggenæringa i Møre og Romsdal går bra akkurat nå, takket være oppdrag fra det offentlige, sier Eskild Røsand som er styreleder i entreprenørforeninga i fylket. Røsand er glad for at det offentlige har økt aktiviteten i corona-året, for i det private går det ikke like bra. Boligmarkedet i fylket er varierende, og olje- og verkstedrelaterte oppdrag er i nedgang, sier Røsand.